Посвященную героям Отечества выставку открыли в Чехове

На территории Дома культуры «Дружба» муниципального округа Чехов работает бесплатная выставка, посвященная участникам специальной военной операции и всем, кто помогает бойцам. Пять художников: Светлана Колесник, Василий Бойчук, Наталья Давыдова, Елена Куличевская, Мария Чаврина написали портреты защитников, медиков, волонтеров.

Открытие выставки состоялось 5 сентября. Матери и родственники героев пришли поддержать проект, рассказав о сыновьях, племянниках и мужьях. Выступил и музыкант Виктор Бельцов из группы «Иван». Ведущими мероприятия стали Елена Короткова и Елена Каменская.

На открытии также присутствовала начальник управления развитием отраслей социальной сферы администрации Чехова Ольга Щукина. Она вручила благодарственные письма художникам, отметив высокое мастерство и культурную ценность их работ. Она также выразила надежду, что выставку будут пополнять новыми картинами.

Мероприятие завершилось словами благодарности организаторов и гостей в адрес художников и семей бойцов. Выставку «Герои нашего времени» можно посетить до 26 сентября.