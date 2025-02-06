Посвященную бойцам СВО выставку картин открыли в Серпухове
В Музейно-выставочном центре городского округа Серпухов открыли художественную выставку «Новые герои Подмосковья», посвященную участникам специальной военной операции. Посетители увидят 24 полотна, созданные руками 14 мастеров Подмосковья.
Фонд культурных инициатив Московской области проводит передвижную выставку в 17 городских округах региона. Проект реализуют при поддержке Правительства Московской области и Фонда президентских грантов.
Представленные в экспозиции портреты участников специальной военной операции вручат их семьям. Это большая гордость и честь для художников, что их работы будут передавать из поколения в поколение.
Посетить выставку «Новые герои Подмосковья» в Серпухове можно до 23 февраля, затем она отправится в Орехово-Зуево. Вход свободный.
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