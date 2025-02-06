Посвященную бойцам СВО выставку картин открыли в Серпухове

Фонд культурных инициатив Московской области проводит передвижную выставку в 17 городских округах региона. Проект реализуют при поддержке Правительства Московской области и Фонда президентских грантов.

Представленные в экспозиции портреты участников специальной военной операции вручат их семьям. Это большая гордость и честь для художников, что их работы будут передавать из поколения в поколение.

Посетить выставку «Новые герои Подмосковья» в Серпухове можно до 23 февраля, затем она отправится в Орехово-Зуево. Вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.