Пострадавшим от атак ВСУ жителям Курской области доставили гуманитарную помощь

Жителям Суджи Курской области, пострадавшим в результате обстрелов ВСУ и боевых действий, доставили большую партию гуманитарной помощи. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе «Народного фронта».

Сбор под названием «Поможем Судже!» запускали на фандрайзинговой платформе фонда «Почет». За короткое время железнодорожники перечислили более 10,5 миллиона рублей.

На эту сумму закупили холодильники, стиральные машины, пылесосы, телевизоры, утюги и прочие предметы быта, необходимые людям для возвращения к мирной жизни.

«Получили большую партию гуманитарной помощи от железнодорожников для граждан Суджанского района. <…> В ближайшее время вместе с администрацией района будем передавать бытовую технику всем нуждающимся жителям», — сказал руководитель исполкома Народного фронта в Курской области Сергей Шумаков.

