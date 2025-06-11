Пострадавших от обломков БПЛА жителей Истры перевели в НМИЦ хирургии

Супругов перевели в ФГБУ НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского. Сейчас они под наблюдением докторов, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, 7 июня ПВО отразили атаку беспилотников над Истрой. При падении обломков в СНТ «Юбилейный-110» пострадали два человека — 64-летний мужчина и 60-летняя женщина.

Обоих доставили в Истринскую больницу с осколочными ранениями средней степени тяжести. Мужчине экстренно провели оперативное вмешательство, затем, с учетом совместно принятого решения, пациентов перевели в центр хирургии Вишневского.

Сам дом семейной пары привели в порядок коммунальные службы: восстановили оконные рамы и заменили стекла и убрали придомовую территорию, а также после падения обломков на месте работали оперативные службы, собрали части БПЛА и отправили на экспертизу.