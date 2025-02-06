Пострадавшая при атаке дрона сотрудница вокзала в Курске получит компенсацию от РЖД

Суд взыскал с ОАО «РЖД» 250 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу сотрудницы железнодорожного вокзала Курска, пострадавшей при атаке беспилотника. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.
В 2023 году беспилотный летательный аппарат атаковал здание железнодорожного вокзала, в результате чего женщина получила травму. Она попала в больницу и прошла лечение в стационаре. Истец заявила, что ответчик не компенсировал ей моральный ущерб, и потребовала взыскать с «РЖД» 500 тысяч рублей.
Суд частично удовлетворил исковые требования. С «РЖД» в пользу истца взыскали компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.
Ранее ВСУ сбросили снаряд на здание администрации Беловского района в Курской области. Взрывом выбило окна. Повреждения получил фасад здания и несколько автомобилей. В результате ЧП никто из жителей не пострадал.
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