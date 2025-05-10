Посольство США предупредило о крупной воздушной атаке на Украину

Украина в ближайшее время может подвергнуться крупной атаке с воздуха. Об этом предупредила пресс-служба американского посольства.

«Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально серьезной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в течение следующих нескольких дней», — сообщили дипломаты.

Они посоветовали находящимся на Украине американцам заранее, до объявления воздушной тревоги, выбрать место укрытия, запастись водой, продуктами и лекарствами, установить мобильное приложение для оповещения и следовать указаниям местных властей.

От кого именно исходит угроза, посольство не уточнило. Россия объявила временное перемирие с 8 по 10 мая включительно, сообщил Ura.ru.

Украина отказалась соблюдать его и настояла на долгосрочном прекращении огня, продолжая атаки на приграничные районы.