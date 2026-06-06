После атаки ВСУ на поезд в Крыму в больнице остались шесть человек
В больнице сейчас находятся шесть человек, пострадавших в результате атаки ВСУ на поезд в Крыму. Состояние одного из них оценивают как тяжелое, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.
Пострадавших навестил омбудсмен Крыма Александр Штехбарт.
Лантратова уточнила, что одну их пациенток выписали, она проходит лечение дома. Всего в медучреждении остаются шесть человек. Омбудсмен добавила, что все они — работники резервных вагонов депо станции Симферополь.
Ранее украинские боевики атаковали с помощью БПЛА пригородный поезд, который следовал из Азовского в Керчь. В результате погиб один человек. Глава республики Сергей Аксенов отметил, что власти окажут всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим.
Из-за атаки ВСУ на Симферополь 4 июня погибли три человека. После удара прокуратура открыла горячую линию, по которой можно получить правовую помощь и подать заявление.