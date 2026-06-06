После атаки ВСУ на поезд в Крыму в больнице остались шесть человек

В больнице сейчас находятся шесть человек, пострадавших в результате атаки ВСУ на поезд в Крыму. Состояние одного из них оценивают как тяжелое, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова .

Пострадавших навестил омбудсмен Крыма Александр Штехбарт.

Лантратова уточнила, что одну их пациенток выписали, она проходит лечение дома. Всего в медучреждении остаются шесть человек. Омбудсмен добавила, что все они — работники резервных вагонов депо станции Симферополь.

Ранее украинские боевики атаковали с помощью БПЛА пригородный поезд, который следовал из Азовского в Керчь. В результате погиб один человек. Глава республики Сергей Аксенов отметил, что власти окажут всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим.

Из-за атаки ВСУ на Симферополь 4 июня погибли три человека. После удара прокуратура открыла горячую линию, по которой можно получить правовую помощь и подать заявление.