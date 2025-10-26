Портреты семей бойцов СВО из Химок представили на фотовыставке в Мособлдуме

В Московской областной думе открыли выставку фоторабот «Дети Героев». В экспозицию вошли портреты семей участников специальной военной операции из шести городов региона, в том числе из Химок.

На фотографиях запечатлели близких 23-х погибших защитников с их портретами в руках.

«Смотрящие на нас воины отдали жизнь за будущее России. Наша обязанность — хранить память о них. Для этого проводим такие важные выставки, как эта», — отметил в своем телеграм-канале председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Выставку организовал Комитет семей воинов Отечества Московской области совместно с патриотическим проектом «Успех V единстве поколений». В ней приняли участие пать семей из Химок. Как рассказала руководитель химкинского штаба «Комитета семей воинов Отечества» Евгения Евсеева, проект «Семья Героя» реализуют в городе уже год.

«Сначала это были общие портреты семей погибших участников спецоперации, потом мы добавили новую линию „Дети Героев“. На сегодняшний день экспозиция включает уже 43 портрета. Жители и гости Химок могут ознакомиться с ней в выставочном комплексе „Артишок“», — добавила Евгения Евсеева.

Родных защитников поблагодарили за то, как бережно они хранят светлую память о своих близких, и наградили грамотами Московской областной думы.