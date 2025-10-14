Порядка полутонны гуманитарного груза отправили бойцам СВО из Подольска
Две партии гуманитарной помощи отправили из Волонтерского центра Подольска для бойцов специальной военной операции. Порядка 500 килограммов необходимого защитникам груза отправили на Луганское и Донецкое направления.
За стройматериалами, генераторами, медикаментами, продуктами питания и средствами личной гигиены приехали жены бойцов Виктория и Светлана. Их мужья несут службу в танковом и пехотном полках, защищая интересы Родины.
«Спасибо за помощь! Ребят передислоцировали, заново обустраиваются на позициях. Все пригодится. Особая благодарность за генераторы, с ними бойцам будет тепло и светло», — сказала Виктория.
Неравнодушные жители округа могут передать гуманитарную помощь бойцам с 10:00 до 18:00 в Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1.
Также можно оказать финансовую помощь через благотворительный фонд «Культурное развитие молодежи г. Подольск».