Порядка 80 детей бойцов СВО из Ленинского округа отдохнут в лагере «Литвиново»

Четверо детей из Ленинского городского округа сейчас отдыхают в подмосковном лагере «Литвиново», который недавно посетил губернатор Андрей Воробьев. Лагерь ежегодно проводит оздоровительные смены для детей участников специальной военной операции.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов отметил, что всего за лето 77 детей участников СВО смогут бесплатно отдохнуть в «Литвиново». Кроме того, 360 детей из трудных жизненных ситуаций — включая многодетные и малообеспеченные семьи, а также детей с ограниченными возможностями здоровья и подопечных — проведут каникулы в загородных лагерях Подмосковья. Для семей, нуждающихся в особой поддержке, путевки на отдых предоставляются бесплатно.

Еще 15 ребят из округа отправились отдыхать на море в Краснодарский край: часть уже находится в Геленджике, остальные поедут туда в августе. Помимо загородных и морских лагерей, дети из Ленинского округа посещают пришкольные лагеря дневного пребывания, где около 800 ребят из льготных категорий отдыхают бесплатно.

Напомним, что в «Литвиново» сейчас проходит смена «Юные олимпийцы», а также действует палаточный лагерь при поддержке МЧС, где дети обучаются оказанию первой помощи и действиям в чрезвычайных ситуациях.