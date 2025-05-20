Порядка 10 тонн питьевой воды отправили из Наро-Фоминска в зону СВО

В зону специальной военной операции из Наро-Фоминска доставят очередную гуманитарную помощь для бойцов и мирных жителей приграничных территорий. Добровольцы погрузили в машины около 10 тонн питьевой воды.

Для отправки гуманитарной помощи в город Верея Наро-Фоминского округа приехали представители администрации, военнослужащие, активисты «Молодой гвардии» и депутат муниципального Совета депутатов, волонтер Егор Балев.

«Работу по сбору гуманитарной помощи мы ведем с начала специальной военной операции. Сегодня погрузили около 10 тонн питьевой воды. Своих не бросаем», — сказал Егор Балев.

Отметим, что груз сформировали при содействии главы Наро-Фоминского городского округа Романа Шамнэ.

В сборах гуманитарных грузов для бойцов спецоперации участвуют представители бизнеса, трудовые коллективы, депутаты всех уровней власти, учащиеся школ, студенты техникумов и вузов, сотрудники администрации муниципалитета и другие неравнодушные жители Наро-Фоминского городского округа.

Напомним, что Штаб по сбору гуманитарной помощи работает в Наро-Фоминске по адресу: улица Ленина, дом № 25 Б.