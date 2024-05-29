Поражение командного пункта ВСУ в Сумской области попало на видео
Военкор Коц показал на видео поражение командного пункта ВСУ под Сумами
Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в Telegram-канале видео с ударом российских военнослужащих по командному пункту ВСУ в поселке Великая Писаревка в Сумской области. В кадр попал момент попадания беспилотника по дому, в который вошли украинские офицеры.
«Разведчики 245-го полка „спалили“ офицеров, которые друг за другом заходили в дом в Великой Писаревке. Посовещаться, видать», — рассказал военкор.
К зданию направили FPV-дрон. Судя по видео, в результате удара по дому загорелась крыша, от нее повалил густой дым, в стороны полетели обломки. Еще один беспилотник атаковал автомобиль, на котором приехал один из совещавшихся. О последствиях не сообщается.
В середине апреля Вооруженные силы России нанесли эффективный удар истребителями-бомбардировщиками Су-34 по командному пункту украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. Разведка подтвердила уничтожение цели. После этого экипажи успешно вернулись на аэродром.