Понесут наказание. Захарова назвала убийство Цицаги в ДНР хладнокровным преступлением

МИД РФ назвал убийство военкора Цицаги очередным тяжким преступлением Украины

Фото: РИА «Новости»

Россия потребовала от профильных международных организаций осудить убийство военного корреспондента портала News.ru Никиты Цицаги в ДНР. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Требуем от <…> гендиректора ЮНЕСКО, в чью прямую обязанность входит реагирование на случаи нападений и убийств журналистов, незамедлительно и решительно осудить это хладнокровное преступление», — написала официальный представитель МИД России.

Дипломат обвинила в этом злодеянии «бандеровский режим» на Украине и выразила уверенность, что ответственные будут наказаны.

В воскресенье, 16 июня, военный корреспондент News.ru Никита Цицаги погиб в результате целенаправленного удара украинского беспилотника в поселке Никольское Донецкой Народной Республики. Трагедия произошла во время исполнения им своих журналистских обязанностей.

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