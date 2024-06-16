Понесут наказание. Захарова назвала убийство Цицаги в ДНР хладнокровным преступлением
МИД РФ назвал убийство военкора Цицаги очередным тяжким преступлением Украины
Россия потребовала от профильных международных организаций осудить убийство военного корреспондента портала News.ru Никиты Цицаги в ДНР. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Требуем от <…> гендиректора ЮНЕСКО, в чью прямую обязанность входит реагирование на случаи нападений и убийств журналистов, незамедлительно и решительно осудить это хладнокровное преступление», — написала официальный представитель МИД России.
Дипломат обвинила в этом злодеянии «бандеровский режим» на Украине и выразила уверенность, что ответственные будут наказаны.
В воскресенье, 16 июня, военный корреспондент News.ru Никита Цицаги погиб в результате целенаправленного удара украинского беспилотника в поселке Никольское Донецкой Народной Республики. Трагедия произошла во время исполнения им своих журналистских обязанностей.