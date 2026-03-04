Помощниц бойцов СВО поздравили с 8 марта в округе Пушкинский

Глава округа Максим Красноцветов и депутат Госдумы Сергей Пахомов навестили активисток, чья жизнь связана с поддержкой участников спецоперации. Встреча прошла в местном отделении Ассоциации ветеранов СВО.

Алена Нарыжная, тренер по фигурному катанию, после гибели супруга возглавила волонтерскую группу «Своих не бросаем | тыл фронту». Она организует сбор гуманитарной помощи дома, комплектует аптечки и медицинские рюкзаки для бойцов.

Лидия Шавлинова — социальный координатор Фонда «Защитники Отечества» и руководитель общественной приемной «Единой России». Она помогает военнослужащим, ветеранам и их семьям решать насущные проблемы.

Светлана Козлова, супруга мобилизованного участника СВО, инициатор проекта «Дом СВОих». Она помогает родным бойцов с оформлением документов, оказывает психологическую поддержку и сама выезжает в зону спецоперации.

Юлия Буракова, психолог и психотерапевт, на безвозмездной основе консультирует семьи участников СВО, помогая справляться с тревогой и стрессом.

Максим Красноцветов и Сергей Пахомов поблагодарили женщин за труд и самоотдачу.