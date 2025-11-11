Помощь в трудоустройстве окажут ветерану СВО в Солнечногорске

В Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска провели прием участников специальной военной операции и их родных. Они обратились за психологической поддержкой и содействием в поиске работы.

Подобные встречи организуются еженедельно. В них участвуют представители администрации городского округа, Московской областной коллегии адвокатов, предпринимательского сообщества, социальной защиты, психологической службы, Государственного фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации Ветеранов СВО Солнечногорска. Рассматриваемые вопросы включают назначение льгот, социальные выплаты, получение образования, помощь в адаптации к мирной жизни и другие важные темы.

«Все обращения мы берем в работу. Часть проблем удается решить сразу на месте. Другие — держим на контроле и ведем от начала и до конечного результата. Одним из обратившихся сегодня был молодой человек, который потерял ногу в ходе СВО. Несмотря на сложности, он хочет работать в военкомате. Мы будем помогать, как всегда это делаем. В нашем Центре Ассоциации ветеранов СВО все могут получить поддержку», — прокомментировала советник главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Виктория Куракова также отметила рост числа обращений от пострадавших из-за мошеннических действий. В Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска уже есть успешный опыт разрешения таких ситуаций, к этой работе привлекаются силовые структуры и юристы.

Прием участников СВО и членов их семей проводится по адресу: городской округ Солнечногорск, улица Красная, дом 22 А (здание ТЦ «Солнечный»), на первом этаже.