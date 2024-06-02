Помогавший ВСУ студент МГУ с Украины отказался возвращаться на родину

Бывший студент МГУ Гулько заявил об отсутствии планов возвращаться на Украину

Фото: Unsplash

Отчисленный из МГУ украинский студент Сергей Гулько уехал из России, но не собирается возвращаться на родину. Об этом сообщило РИА «Новости».

Уроженца Одессы несколько раз арестовывали в Москве за попытки собрать деньги для украинской армии и публикации в Сети информации националистического характера. Бывший студент рассказал агентству, что он собирается остаться за рубежом и продолжить учебу.

«В ближайшее время нет планов вернуться на Украину», — подчеркнул Гулько.

Гражданин Украины проходил обучение на факультете фундаментальной медицины МГУ и после начала СВО объявил о сборе пожертвований «для нужд вооруженных сил Украины».

После депортации из России Гулько не пустили в Грузию. Мужчина пожаловался, что ему отказали во въезде без указания причин. За рубежом экс-студент планирует заработать денег и продолжить учиться по медицинской специальности.

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