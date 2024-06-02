Помогавший ВСУ студент МГУ с Украины отказался возвращаться на родину
Бывший студент МГУ Гулько заявил об отсутствии планов возвращаться на Украину
Отчисленный из МГУ украинский студент Сергей Гулько уехал из России, но не собирается возвращаться на родину. Об этом сообщило РИА «Новости».
Уроженца Одессы несколько раз арестовывали в Москве за попытки собрать деньги для украинской армии и публикации в Сети информации националистического характера. Бывший студент рассказал агентству, что он собирается остаться за рубежом и продолжить учебу.
«В ближайшее время нет планов вернуться на Украину», — подчеркнул Гулько.
Гражданин Украины проходил обучение на факультете фундаментальной медицины МГУ и после начала СВО объявил о сборе пожертвований «для нужд вооруженных сил Украины».
После депортации из России Гулько не пустили в Грузию. Мужчина пожаловался, что ему отказали во въезде без указания причин. За рубежом экс-студент планирует заработать денег и продолжить учиться по медицинской специальности.