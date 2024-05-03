Спецоперация 03 мая 2024, 12:26 Помочь бойцам — святое дело. Герой России призвал поддержать участников СВО Герой России Корольков призвал москвичей поддержать участников СВО РИА «Новости»

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Герой России Аркадий Корольков призвал москвичей и гостей столицы принять участие в акции «Москва помогает». Она проходит в рамках фестиваля «Пасхальный дар» до 5 мая на нескольких десятках площадок в разных округах города.

Волонтеры собирают помощь для участников спецоперации и жителей новых регионов. Вскоре ее доставят в зону СВО.

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«Сейчас мы все должны быть вместе, должны быть едины. Хорошо понимаю, насколько важно бойцам знать, что дома их любят, поддерживают и ждут. Нужно внимание, помощь и жителям новых регионов. Поэтому призываю — давайте поможем каждый тем, чем может», — заявил Корольков.

Передать участникам спецоперации и жителям новых регионов можно продукты питания, книги, сладости, одежду. Также, как утверждают организаторы, в зоне спецоперации будут рады письмам и открыткам.