27 ноября 2025 22:39 Помещения для отделения соцподдержки семей бойцов СВО отремонтируют в Раменском 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Раменского м.о. Спецоперация

Раменское

Ремонтные работы

В помещениях на улице Михалевича в Раменском кипит работа. Совсем скоро это место преобразится и станет отделением для пенсионного обеспечения и социальной поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Глава Раменского округа Эдуард Малышев побывал на объекте и проверил, как идут работы.

«До конца текущего года ремонт мы полностью здесь произведем. И со следующего года наши бойцы могут прийти, проконсультироваться. Мы окажем все соответствующие услуги и помощь для них», — рассказал руководитель муниципалитета.

Косметический ремонт охватит 11 помещений общей площадью 244 квадратных метра. Рабочие пояснили, что на стенах будет выполнен декоративный эффект перламутрового песка. Инженерные системы приведут в порядок, заменят системы освещения. Но одна из основных задач сделать — это место не только комфортным, но и доступным для каждого, в том числе для маломобильных людей.