Помещение для помогающим бойцам СВО волонтеров открыли в поселке Зеленый

В поселке Зеленый Богородского округа появилась площадка для активистов, которые помогают защитникам на передовой. Местные жительницы объединились, чтобы собрать гуманитарную помощь для военнослужащих.

В администрации округа им предоставили комнату в муниципальном общежитии. Здесь волонтеры собирают теплую одежду, сладости, шьют белье и изготавливают необходимые вещи, такие как пеленки и окопные свечи. Также они вяжут носки, которые передаются защитникам.

Собранные предметы, наполненные заботой и любовью, отправляются не только через транспортные коридоры, но и почтой, что позволяет достичь бойцов на передовой. Женщины находят вдохновение в постоянном общении с военнослужащими. Открытие нового помещения создает возможность для привлечения новых волонтеров и расширения этой важной деятельности.