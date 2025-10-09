Получение соцуслуг для ветеранов с инвалидностью упростили в Подмосковье

Ветеранам боевых действий с первой или второй группой инвалидности предоставили право на стационарное социальное обслуживание в Подмосковье в безусловном порядке. Такое решение приняла Московская областная дума в рамках 119-го заседания.

Нововведения касаются и участников специальной военной операции. Факт наличия членов семьи или близких родственников, которые способны помогать, в данном случае учитывать не будут.

«Это очень важно – дать возможность парням, которые не могут самостоятельно передвигаться и обеспечивать за собой полноценный уход, обратиться за помощью в специализированные учреждения. Возвращаясь из зоны боевых действий, они должны знать: независимо от того, с какими проблемами со здоровьем они возвращаются и есть ли рядом человек, готовый за ним ухаживать, им будет оказана всесторонняя поддержка и со стороны государственных учреждений социального обслуживания», – подчеркнул председатель комитета областной думы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.