Получение соцконтракта для бойцов СВО упростили в Подмосковье

В рамках 133-го заседания Московская областная дума приняла закон, уточняющий правила оформления соцконтракта для бойцов СВО. Он необходим для предпринимательской деятельности.

Документ отменил ценз по среднедушевому доходу, а это значительно расширяет круг получателей.

«Во-вторых, если боец получил первую или вторую группу инвалидности, пакет документов за него может подать и вести дело супруга. А центры „Мой бизнес“ помогут и проконсультируют по всем возникающим вопросам. Это позволит семье оперативно получить финансовую поддержку от государства», — уточнил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Условиями для заключения социального контракта между бойцом специальной операции и органом социальной защиты населения является статус безработного, а также рекомендательное письмо из фонда «Защитники Отечества».