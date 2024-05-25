Польша раскрыла условия удара США по позициям России в зоне СВО

Россия не станет использовать ядерное оружие в рамках проведения специальной военной операции, потому что это приведет к вмешательству в конфликт США. Американцы нанесут удары по российским позициям. С таким заявлением в интервью The Guardian выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Он подчеркнул, что предостережение американские власти направили в Россию сразу после начала специальной военной операции.

«Американцы сказали русским: если вы взорвете ядерную бомбу, даже если это никого не убьет, мы поразим все ваши позиции на Украине обычным оружием, мы уничтожим их все», — заявил Сикорский.

Глава польского внешнеполитического ведомства добавил, что против применения ядерного оружия Россией также выступает Китай, который не заинтересован в нарушении статуса кво. Потому что в противном случае ядерными державами станут Япония и Южная Корея.

Сикорский добавил, что сейчас сильно недоволен поведением руководства Евросоюза по отношению к России. Он пояснил, что чиновники регулярно называют свои красные линии, ограничивая себя и побуждая российское командование идти все дальше и дальше.

По мнению польского министра, тактика должна стать более непредсказуемой, чтобы заставлять Россию гадать, на какие еще шаги готова объединенная Европа и какой ответ она может дать.

Российская армия приступила к первому этапу военных учений с практической отработкой применения нестратегического ядерного вооружения в минувший вторник, 21 мая. В ходе маневров военные отработают получение и снаряжение боеприпасами ракет-носителей «Искандер», а также передвижение мобильных комплексов запуска. На втором этапе учений к российским военным присоединятся коллеги из Белоруссии.