Полянский заявил о риске конфронтации России и НАТО из-за атаки ВСУ на Петербург

Атака беспилотников ВСУ на Санкт-Петербург и Ленинградскую область может обернуться открытым военным противостоянием России и Североатлантического альянса. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, сообщило РИА «Новости».

«Вчера произошел новый эпизод, рискующий привести к прямой военной конфронтации России и НАТО», — сказал он.

Полянский отметил, что атаку совершили, несмотря на предупреждения российской стороны о неизбежности жесткого ответа.

Дипломат добавил, что киевский режим не скрывал своего стремления сорвать начало работы ПМЭФ-2026.

Ранее стало известно, что Финляндия была готова сбить дроны ВСУ, летевшие на Санкт-Петербург, если бы они нарушили воздушное пространство страны. С таким заявлением выступил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.