Политолог Блохин назвал алармизмом слова Байдена о «возмутительных» ответных ударах России по позициям ВСУ

Заявление нынешнего президента США Джо Байдена о «возмутительных» ответных ударах России по украинским позициям не что иное, как алармизм и обоснование продолжать поддержку Киева любой ценой. Об этом заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в беседе с RT .

По его словам, Байден преследует как пропагандистские, так и тактические цели, пытаясь создать кризис для будущей администрации избранного лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа.

«Делается все, чтобы даже не при действующей, но и при следующей администрации продолжить накачку Украины», — отметил эксперт.

Любые попытки Трампа начать переговоры и снизить уровень эскалации приведут к возобновлению обвинений в том, что он агент Кремля, подчеркнул Блохин.