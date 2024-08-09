Политики в Германии пытаются перехватить повестку о мире. С чем это связано

Руководству Германии в преддверии голосования в Тюрингии и Бранденбурге приходится маневрировать в вопросе украинского конфликта. Среди партий наблюдается перехват повестки о восстановлении отношений с Россией, заявил РИА «Новости» политолог Алексей Макаркин.

Живущие в восточной части Германии немцы иначе смотрят на внешнеполитические вопросы, так как у этой части страны сложились особые исторические и экономические связи с Россией, отметил эксперт. Он обратил внимание, что за налаживание контактов между двумя государствами сейчас выступают «Альтернатива для Германии» и левые партии.

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин рассказал, что многие немцы выступают против конфликта на Украине.

«В целом все больше немцев хотят, чтобы усилия Берлина сводились не к военному противостоянию, а к конструктивным дипломатическим мерам», — подчеркнул он.

Ранее тысячи немцев вышли в Берлине на митинг за восстановление отношений с Россией. Акция прошла под лозунгом «Мир, свобода, правда».