Поле загорелось под Омском после падения обломков беспилотника
Пожар охватил поле в окрестностях Омска после падения обломков сбитого беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.
Он подчеркнул, что для тушения пожара на место прибыли сотрудники МЧС. В результате происшествия никто не пострадал.
Хоценко добавил, что на время объявления режима беспилотной опасности все оперативные службы региона перешли в повышенную готовность.
«Ситуация под контролем. Прошу всех сохранять спокойствие», — добавил глава Омской области.
Из-за действующих мер безопасности вечерний концерт ко Дню города на Соборной площади отменили.
Впервые украинские беспилотники атаковали Омскую область в начале июля. Как сообщил губернатор региона, вражеские летательные аппараты сбили дежурные средства противовоздушной обороны.