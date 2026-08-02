Поле загорелось под Омском после падения обломков беспилотника

Пожар охватил поле в окрестностях Омска после падения обломков сбитого беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко .

Он подчеркнул, что для тушения пожара на место прибыли сотрудники МЧС. В результате происшествия никто не пострадал.

Хоценко добавил, что на время объявления режима беспилотной опасности все оперативные службы региона перешли в повышенную готовность.

«Ситуация под контролем. Прошу всех сохранять спокойствие», — добавил глава Омской области.

Из-за действующих мер безопасности вечерний концерт ко Дню города на Соборной площади отменили.

Впервые украинские беспилотники атаковали Омскую область в начале июля. Как сообщил губернатор региона, вражеские летательные аппараты сбили дежурные средства противовоздушной обороны.