Покушение на экс-лидера США Дональда Трампа стало предостережением для республиканцев и сигналом о невозможности «умеренного подхода» к России. Об этом РИА «Новости» заявил турецкий аналитик, член центрального комитета по принятию решений партии Vatan («Родина») Орчун Гектюрк.

Он объяснил, что целью покушения было продление конфликта на Украине. По его словам, этого требует американское «глубинное государство».

Политик добавил, что Украина больше не может продолжать конфликт, так как она исчерпала все свои силы.

«Как долго США и НАТО, то есть основные элиты, разжигающие конфликт, будут продолжать его? Вот вопрос, который необходимо задать», — заключил Гектюрк.

Он также отметил, что жители Украины стремятся покинуть страну.

Покушение на Трампа произошло 13 июня в городе Батлер. Во время митинга стрелок несколько раз выстрелил в американского экс-президента, одна из пуль задела его ухо. По данным The Wall Street Journal, перед покушением злоумышленник изучил местность с помощью дрона.