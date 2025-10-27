Показ военно-патриотического спектакля «Спасибо, ребята» прошел во Фрязине

Во Дворце культуры «Исток» городского округа Фрязино состоялся музыкальный спектакль «Спасибо, ребята», посвященный защитникам Отечества. Мероприятие было организовано при участии артистов театра «Забайкальские узоры».

На спектакль были приглашены члены Ассоциации ветеранов специальной военной операции местных отделений городских округов Фрязино, Щелково и Лосино-Петровский, а также члены их семей.

Постановка, включавшая эпизоды солдатских проводов, боевых действий и возвращения военнослужащих, вызвала глубокий эмоциональный отклик у зрителей. Спектакль способствовал эстетическому воспитанию и патриотическому просвещению присутствующих.