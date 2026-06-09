Показ фильма «Ожидание полковника Шалыгина» провели в Химках

На показ собрались участники клуба, школьники и почетные гости.

«Этот фильм — честная история о людях, которые ставили долг перед Родиной выше собственной жизни. Для старшего поколения это повод вспомнить ценности, на которых они выросли, а для молодежи — возможность увидеть примеры подлинного героизма. Такие картины учат нас стойкости и вере в победу, которые так необходимы нашему народу во все времена», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Перед показом гостям рассказали об истории создания ленты, вышедшей в 1981 году: о подборе актерского состава и о том, как создателям удалось добиться реалистичности в изображении фронтовых будней. Фильм вошел в золотой фонд кино о Великой Отечественной войне благодаря глубокому психологизму и вниманию к деталям солдатского подвига.

«Помнить свою историю и воспитывать дух патриотизма — это наш священный долг перед прошлым и будущим. Сегодня, когда наши бойцы в зоне специальной военной операции вновь защищают суверенитет России, такие кинопоказы приобретают особое значение. Мы видим прямую связь между героями Великой Отечественной и нашими современниками на передовой», — подчеркнула муниципальный депутат Ирина Спирина.

Муниципальный депутат Наталья Каныгина напомнила, что кинопоказ стал частью патриотической работы, которая ежедневно ведется в Химках. В округе проходят мастер-классы, открытые уроки, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками специальной военной операции.