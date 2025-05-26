Показ фильма о разведчице Анне Морозовой прошел в Воскресенске

Кинокартина посвящалась жизни и подвигу Анны Морозовой, девушки, которая стала легендой. Во время Великой Отечественной войны она вместе со своей группой с риском для жизни добывала важные сведения. В конце 1945 года во время задания, когда не было шансов вырваться из окружения, разведчица подорвала себя гранатой.

После просмотра ленты своими размышлениями и воспоминаниями поделился ветеран специальной военной операции. Его слова тронули сердца многих и стали подтверждением того, что величие Родины заключается в героизме каждого отдельного человека.

Депутат Московской областной думы Екатерина Лобышева подчеркнула, что важно передавать знания о героях будущим поколениям. «Помните, что история — это наше общее наследие, и каждый из нас вносит свою лепту в ее сохранение. Давайте сделаем так, чтобы подвиги таких героев, как Анна Морозова, никогда не были забыты!» — сказала Екатерина Лобышева.

Встреча состоялась в рамках цикла патриотических мероприятий «Единой России» «Успех V единстве поколений».