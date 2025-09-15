Показ документального спектакля «ПоZывной Сипай» прошел в Серпухове

В театральном пространстве города представлена постановка, рассказывающая о судьбе Александра Платайса — серпуховича, участника специальной военной операции, героически погибшего в 2022 году. Александр был человеком особой стойкости и мужества, который посвятил служению Отечеству более двух десятилетий.

С 2000 года он прошел через шесть командировок в горячих точках Северного Кавказа, включая участие в Бесланской операции. Жизнь Александра — пример подлинной преданности Родине, силы духа и верности своим идеалам. Он оставил после себя двух сыновей, был преданным мужем и верным другом.

Его товарищ, известный под позывным «Морской», находился рядом с ним до последних секунд жизни.