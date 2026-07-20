Express: Зеленский был в отчаянии, обращаясь к союзникам после атаки на Киев

Президент Украины Владимир Зеленский безнадежно умолял Европу и США нарастить поставки ракет для систем противовоздушной обороны после массированной атаки на Киев. Об этом сообщило издание Daily Express .

«В то время как Киев горел, он в отчаянии обратился к западным союзникам», — отметили авторы статьи.

Журналисты добавили, что несмотря на слова президента США Дональда Трампа о вероятной передаче Украине лицензии для выпуска ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, перспективы инициативы остаются туманными.

Утром 19 июля Минобороны России объявило о поражении ряда военных производств и объектов ВСУ на территории украинской столицы и области. Ракеты и БПЛА прилетели на терминал «Новой почты», заводы ракетно-космической промышленности «Оаклайн», «Меридиан» им. С. П. Королева, «Спецоборонмаш» и «Радионикс».