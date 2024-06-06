Появились кадры ракетного удара ВСУ по Каховской ГЭС

Украинские боевики обстреляли Каховскую ГЭС из реактивных систем залпового огня HIMARS. Видео с кадрами ракетного удара оказались в распоряжении РИА «Новости» .

«Зафиксированный камерой удар был нанесен до подрыва электростанции и последовавшего за ним наводнения 6 июня 2023 года», — говорится в сообщении.

Российские военные из группировки войск «Днепр», которые охраняли станцию год назад, рассказали, что украинские боевики регулярно ее обстреливали из минометов, артиллерии и РСЗО HIMARS.

После разрушения плотины вода большим потоком хлынула вниз по течению Днепра. Прибрежные города и села, включая Новую Каховку, затопило.

Прошлым летом военный эксперт Борис Джерелиевский заявил, что атака ВСУ по Каховской ГЭС являлась отвлекающим маневром. Украинские боевики хотели отвлечь российскую армию с Запорожского направления.