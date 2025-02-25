Появились кадры из освобожденной Марьинки в ДНР

Российские военные освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике в декабре 2023 года. Кадры города, который практически полностью разрушился в ходе боевых действий, опубликовали «Известия».

«Во время активных боевых действий Марьинка практически полностью [была] разрушена, но, несмотря на это, задача была выполнена, город был полностью зачищен от Вооруженных сил Украины», — отметили в сообщении.

Боевики вели обстрел по Донецку с Марьинки и других населенных пунктов. Также этот город являлся одним из ключевых опорных пунктов ВСУ.

Марьинка прилегает к Петровскому району Донецка, оттуда украинские военные наносили удары по районам столицы ДНР, «прекрасно видя, куда стреляют».

Минобороны России объявило об освобождении Марьинки 25 декабря 2023 года. Глава ДНР Денис Пушилин назвал это одним из знаковых событий. ВС России получили возможность выходить на более широкий оперативный простор.