Появились фото обломков уничтоженных американских ракет ATACMS в Воронеже

Боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» уничтожили 18 ноября четыре американские ракеты ATACMS, которые ВСУ выпустили по гражданским объектам Воронежа. Фото их обломков предоставило Минобороны.

«Накануне в 14.31 по московскому времени киевским режимом была предпринята попытка нанесения ракетного удара по гражданским объектам. По городу Воронежу противником были применены четыре оперативно-тактические ATACMS», — подчеркнули в ведомстве.

В противоракетный бой с ними вступили расчеты С-400 и ЗРК «Панцирь». Российские бойцы успешно уничтожили все ракеты.