Появились фото обломков уничтоженных американских ракет ATACMS в Воронеже
Боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» уничтожили 18 ноября четыре американские ракеты ATACMS, которые ВСУ выпустили по гражданским объектам Воронежа. Фото их обломков предоставило Минобороны.
«Накануне в 14.31 по московскому времени киевским режимом была предпринята попытка нанесения ракетного удара по гражданским объектам. По городу Воронежу противником были применены четыре оперативно-тактические ATACMS», — подчеркнули в ведомстве.
В противоракетный бой с ними вступили расчеты С-400 и ЗРК «Панцирь». Российские бойцы успешно уничтожили все ракеты.
Среди жителей, к счастью, никто не пострадал, но упавшими обломками уничтоженных ракет повреждило крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одно частное домовладение.
Также в Минобороны подчеркнули, что боевой расчет ОТРК «Искандер» уже уничтожил пусковые установки противника, откуда были выпущены ракеты по российскому городу. Ракетная позиция ВСУ находилась в районе Волосской Балаклеи, в 50 километрах от Чугуева.