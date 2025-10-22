Появилась карта ночной атаки по объектам энергетики на Украине

Украинское издание «Страна» опубликовало карту ночной атаки по объектам на территории республики. Судя по этим данным, все прилеты были на левом берегу Днепра.

Основной удар, по словам журналистов, был по Киеву и области, также целями стали объекты в Полтаве, Кременчуге, Каневе, Чернигове и Сумах.

Российские военкоры и местные СМИ также сообщали об атаке в Одесской области. В частности, издание «Общественное» писало о взрывах в Измире, где после этого пропал свет.

Канал «Типичная Одесса» при этом отмечал, что ПВО практически бездействовала, поэтому «Герани» могли легко и беспрепятственно пикировать к своим целям.