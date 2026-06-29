Поисковики из Лобни нашли военные артефакты в Тверской области

Поисковый отряд «Память» совместно с ветеранами специальной военной операции провел экспедицию в Зубцовском муниципальном округе. В ходе работ у деревни Карамзино, где в годы войны шли ожесточенные бои, были обнаружены предметы солдатского быта и фрагменты обмундирования.

Поиски проходили 27–28 июня. Все найденные артефакты передадут в музеи для сохранения исторической памяти. Участники отряда подчеркивают, что каждая такая находка — это возможность восстановить имена защитников Родины, долгие годы остававшихся неизвестными. Работа по поиску останков советских воинов продолжается.

Отряд «Память» объединяет 14 человек из Лобни и других городов Подмосковья. Энтузиасты выезжают на раскопки до трех раз в месяц. Помимо поисковой работы, они благоустраивают воинские захоронения и проводят уроки мужества в школах.