Похороны погибшего бойца СВО Дмитрия Бакшиева прошли в Чехове

В Чехове простились с участником СВО Дмитрием Бакшиевым, погибшим в ходе спецоперации. Похороны состоялись на местной Аллее Славы.

Траурная церемония собрала родных, друзей и представителей местной власти. Военные сняли с гроба государственный флаг и передали его матери погибшего. Захоронение прошло под залпы оружейного салюта и исполнение государственного гимна. Военнослужащие прошли парадным строем вдоль могилы, отдавая последние почести.

Перед погребением в храме Зачатия праведной Анны прошло отпевание. Заупокойную литию провел помощник благочинного Чеховского церковного округа священник Дионисий Пугачев.

«Мы скорбим вместе с семьей и гордимся Дмитрием. Его жертва была во имя жизни других и мира на нашей земле. Мы чтим его мужество и преданность долгу», — сказал глава округа Михаил Собакин.

Дмитрий Бакшиев учился в чеховской школе № 8, затем получил специальность автомеханика в местном техникуме. Он работал на заводе «Энергомаш». В зону СВО отправился 22 сентября 2022 года. Он служил командиром стрелкового взвода.

Лейтенант погиб 2 апреля 2024 года при исполнении воинского долга.