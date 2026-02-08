Погружение в работу. Кто обучает участников СВО новой профессии в Подмосковье

Подмосковный министр экологии стал наставником в программе для участников СВО

Одним из наставников в программе «Герои Подмосковья» стал министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин. Вместо сухой теории он погружает стажеров в реальную работу.

В рамках проекта «Герои Подмосковья» Мосин делится управленческим опытом с прошедшими службу в зоне спецоперации бойцами и показывает, как устроен процесс изнутри. Его стажер Денис Жуковский постигает новую профессию и участвует как в совещаниях, так и в выездах на объекты.

«Мы прошли большой опыт работы с командой Министерства экологии от самых стартовых должностей до руководящих позиций, и мы знаем, в чем специфика работы на госслужбе», — рассказал Мосин.

Он добавил, что наставники программы хотят помочь участникам СВО не просто адаптироваться, а стать полезными для общества.

Сейчас в органах власти проходят стажировку более 70 бойцов. После успешного прохождения всех этапов и получения управленческого опыта отличники аттестации получат предложение о трудоустройстве.