Пограничников в Мытищах поздравили с профессиональным праздником

День пограничника отметили 28 мая. Ветераны боевой службы на встрече с депутатами рассказали истории своей жизни.

Встречу с пограничниками в отделении партии «Единая Россия» в преддверии профессионального праздника провели депутат Московской областной думы Михаил Мурзаков и председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов. Присутствовали также депутат окружного совета Николай Шпак, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Анжелика Бутенко и глава Мытищинского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Подмосковья Сергей Пудов.

Участники встречи поделились своими воспоминаниями о том, как началась их военная служба. Каждый прошел свой уникальный путь, но всех объединило одно — решимость и готовность защищать свою Родину.

Ветеран боевых действий, полковник в отставке пограничных войск Сергей Плешков подчеркнул, что пограничная служба — особая. Нельзя просто научить солдата стрелять. Обязательно знать законы и многие инструкции, ведь на этой службе необходимо принимать решения на основе доскональных знаний. Пограничник — первый на страже рубежей нашей Родины и в случае необходимости должен принять удар на себя.

Гостей в завершение встречи поздравили с праздником и вручили подарки.