Пограничники из Серпухова отправили 12 тонн гуманитарной помощи бойцам СВО

Жители Серпухова продолжают оказывать поддержку участникам специальной военной операции. Очередную партию груза собрали ветераны-пограничники, которые занимаются гуманитарной миссией с марта 2022 года.

Сбор организовала волонтерская группа «ZастаVa жизни». К ней присоединились волонтерские цеха городского округа, воспитанники патриотических клубов и десятки неравнодушных жителей Серпухова. В отгрузке помогали активисты движения «Здоровое Отечество».

Всего было собрано почти 12 тонн гуманитарной помощи, в том числе автомобиль и прицеп. В партию также вошли стройматериалы, мощные генераторы, шины и аккумуляторы, канистры и газовые баллоны, маскировочные сети, окопные свечи, медикаменты, сухие пайки и обмундирование.

«Помощь фронту в Серпухове объединяет людей. За каждой коробкой — надежный тыл, единство и желание поддержать своих. Спасибо всем, кто вносит вклад в Победу», — подчеркнул глава Серпухова Алексей Шимко.