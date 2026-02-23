Погибших в годы Великой Отечественной войны почтили в Лосино-Петровском округе

В Лосино-Петровском у Обелиска почтили память павших героев и поддержали нынешних защитников Отечества. В День защитника Отечества, 23 февраля, жители округа собрались в микрорайоне Свердловском, чтобы возложить цветы и вспомнить тех, кто ценой невероятных усилий отстоял свободу Родины в сороковых, и тех, кто сегодня продолжает великую ратную традицию.

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав вместе с жителями, военнослужащими, муниципальными депутатами, руководством предприятий, представителями общественных организаций, волонтерами, а также ветеранами СВО и близкими бойцов возложили цветы к Обелиску, посвященному местным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

— Для нас это не просто дата, а напоминание, что герои живут среди нас, и их подвиг — прямое продолжение истории, — сказал Сергей Джеглав.

После торжественной части творческие коллективы исполнили патриотические песни, а полевая кухня накормила всех желающих. Вокруг царила атмосфера настоящего единения: мы чтим своих защитников и верим в них.

— С праздником, дорогие жители! Спасибо всем, кто стоит на страже рубежей и покоя наших домов. Берегите себя и своих близких, — поздравил горожан глава округа.