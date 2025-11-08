Поэтесса Натали Силаева представила книгу в формате моноспектакля в Серпухове

В Центральной городской библиотеке имени Чехова прошла презентация книги «Победа — за нами!» в формате моноспектакля. Авторский замысел серпуховской поэтессы Натали Силаевой ожил на сцене, превратив стандартное чтение в мультижанровое представление.

Исполнительницей главной роли выступила сама автор — Натали Силаева, основатель литературного объединения «Клио» и лауреат премии им. Роберта Рождественского. Особую весомость и правдивость поэтическим строкам придало участие в чтении второго чтеца — участника СВО Александра Проказова. Музыкальным сердцем вечера стало фортепиано в исполнении Анастасии Козуб.

Гости вечера единогласно отмечали, что именно слияние поэзии и музыки создало эффект полного погружения.

Пианистка Анастасия Козуб виртуозно вела эмоциональную партитуру: ее фортепиано то звучало трепетно и тихо, подчеркивая лирические размышления, то нарастало до мощных, победоносных аккордов, усиливая пафос и силу поэтического слова. Это был настоящий диалог, где мелодия дополняла эмоцию текста, а слово придавало смысл каждому музыкальному пассажу.