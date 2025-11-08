Поэтесса Натали Силаева представила книгу в формате моноспектакля в Серпухове
В Центральной городской библиотеке имени Чехова прошла презентация книги «Победа — за нами!» в формате моноспектакля. Авторский замысел серпуховской поэтессы Натали Силаевой ожил на сцене, превратив стандартное чтение в мультижанровое представление.
Исполнительницей главной роли выступила сама автор — Натали Силаева, основатель литературного объединения «Клио» и лауреат премии им. Роберта Рождественского. Особую весомость и правдивость поэтическим строкам придало участие в чтении второго чтеца — участника СВО Александра Проказова. Музыкальным сердцем вечера стало фортепиано в исполнении Анастасии Козуб.
Гости вечера единогласно отмечали, что именно слияние поэзии и музыки создало эффект полного погружения.
Пианистка Анастасия Козуб виртуозно вела эмоциональную партитуру: ее фортепиано то звучало трепетно и тихо, подчеркивая лирические размышления, то нарастало до мощных, победоносных аккордов, усиливая пафос и силу поэтического слова. Это был настоящий диалог, где мелодия дополняла эмоцию текста, а слово придавало смысл каждому музыкальному пассажу.
Поэтессе удалось донести до каждого зрителя главную мысль своей книги. Для многих серпуховичей стало приятным открытием, что автор, чье творчество отмечено на областном уровне, — их землячка, что вызвало у аудитории чувство законной гордости.
Мероприятие прошло при поддержке депутата местного Совета депутатов Юлии Громовой, которая поприветствовала гостей.
Творческий вечер стал ярким свидетельством того, что современная литература в Серпухове жива, развивается и находит новые, искренние форматы для диалога с публикой.