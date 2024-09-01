Украинские националисты ранним утром в воскресенье, 1 сентября, попытались нанести удар беспилотниками по Московской области, звук от дронов напоминал самолет-кукурузник. Об этом 360.ru рассказала очевидица Екатерина из Раменского городского округа.

«Где-то в пять утра проснулась — не могу уснуть. Слышу, что летает, по звуку — как кукурузник. У нас недалеко аэропорт Жуковский, думала, может быть, просто идет тренировка. Но потом слышу: взрывы, поняла, что беспилотники. А я еще беременная, рядом спал двухлетний ребенок», — сказала она.

На шестой по счету хлопок Екатерина поняла, что работает ПВО.

«Проснулся муж, потом быстро ребенка собрали и за полчаса доехали в город. Сестра живет через пять домов, тоже слышали. Не доезжая до Москвы <...>, тоже видели дым, машины скорой помощи и пожарные, как в фильме ужасов», — добавила она.

Утром 1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении украинского дрона в районе Раменского.