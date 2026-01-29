Подразделения «Запада» использовали роботизированные комплексы «Курьер» для эвакуации раненых

Подразделения группировки войск «Запад» успешно используют роботизированные комплексы «Курьер» для выполнения ряда важных задач в зоне специальной военной операции. Подробнее рассказал корреспондент Алексей Сапожков, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Система обладает автономностью и грузоподъемностью. Важным преимуществом является легкость в управлении: оператор может находиться даже в подземном укрытии.

«Управлять „Курьером“ просто: левый стик — вперед и назад, правый — влево и вправо. Справится любой, кто держал в руках джойстик от игровой приставки», — объяснил Сапожков.

Комплекс применяется в разных ситуациях, например для эвакуации раненых и подвоза грузов. Еще одна важная задача — разведка местности.