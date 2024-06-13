Подразделение «головорезов» в ВСУ ликвидировали в Новомихайловке

Российские силы во время освобождения села Новомихайловка ликвидировали спецподразделение ВСУ, представители которого прослыли безжалостными «головорезами». Об этом ТАСС сообщил боец десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Перец.

Он уточнил, что речь о 233-ей бригаде, о которой много рассказали пленные, взятые в ходе боев за село. Представители подразделения были «нацелены на убийства», подчеркнул российский военнослужащий.

«Знаем, что это головорезы. Идейные, <…> им безразлично, мирный человек или нет», — отметил он.

ВС России освободили Новомихайловку в конце апреля 2024 года. К этому привели успешные действия подразделения группировки войск «Южной». За день до этого сообщалось, что село на Угледарском направлении удалось взять на контроль практически полностью. На тот момент украинские боевики удерживали лишь несколько домов на западной окраине населенного пункта.