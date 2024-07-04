Подполье сообщило об ударах ВС России по Житомирской области

Российские военные нанесли удары по месту дислокации бригады ВСУ в районе города Звягель Житомирской области. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Ночью 4 июля Житомирская область получила прилеты в городе Звягель. Там есть отдельный военный городок, в котором размещена 30-я отдельная механизированная бригада ВСУ на охраняемой территории», — сказал он.

Лебедев отметил, что в этой части множество ремонтных мастерских, гаражей и ангаров. Подполье установило, что на территорию часто заезжают грузовики, которые под маскировочными сетями везут на тралах гусеничную технику. Сразу после удара к военной части отправились бригады скорой помощи.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли удар по базе президентской бригады Нацгвардии Украины в Вышгороде.