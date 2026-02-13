Подмосковным бойцам СВО напомнили о круглосуточной бесплатной помощи психологов

Круглосуточный чат Комитета семей воинов Отечества продолжает оказывать профессиональную медико-психологическую помощь участникам специальной военной операции и членам их семей. Каждый обратившийся вправе сохранить анонимность.

За полтора года существования проекта специалисты обработали свыше 25 тысяч индивидуальных запросов, в том числе из Подмосковья.

В штате службы — 60 клинических медицинских психологов. Они оказывают помощь даже в самых сложных случаях и работают с состояниями, требующими немедленного вмешательства.

Поддержку можно получить бесплатно. Консультации доступны жителям всех регионов России. Специалисты отвечают днем и ночью, без выходных и праздников.

Организаторами инициативы выступили Комитет семей воинов Отечества и фонд «Социальная сфера», развивающий федеральный проект «ЗдравКонтроль». Поддержку оказывает Общественная палата России.

Для получения консультации достаточно перейти по ссылке.