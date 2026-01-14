Подмосковным бойцам СВО напомнили о круглосуточной анонимной помощи психологов

В Подмосковье уделяют особое внимание медико-психологической помощи бойцам специальной военной операции и их родным. Ее можно получить в едином федеральном чате Комитета семей воинов отечества.

Команда, которая состоит из 60 высококвалифицированных клинических психологов с большим опытом работы, дает консультации при различных тревожных состояниях.

Беседы в чате анонимные. Обратиться к специалистам круглосуточно могут жители всех регионов России.

Диспетчеры за год работы чата обработали свыше 22 тысяч запросов.

Проект организовали Комитет семей воинов Отечества фонд «Социальная сфера» при поддержке Общественной палаты России.