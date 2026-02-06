Подмосковным бойцам СВО напомнили о круглосуточной анонимной помощи психологов

Участники специальной военной операции и их родственники могут получить круглосуточную бесплатную медико-психологическую помощь. Для этого полтора года назад запустили специальный федеральный чат.

В современном мире особенно важно иметь возможность задать важный вопрос дистанционно, не посещая поликлинику.

«В команде проекта 60 клинических медицинских психологов, которые отвечают по любым тревожным состояниям и сопровождают даже самые сложные случаи. Мы не используем искусственный интеллект – только живое общение со специалистом», — пояснил координатор чата, член Общественной палаты России руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов.

Психологи обработали уже свыше 25 тысяч индивидуальных обращений. К чату за полтора года присоединились более 21 тысячи жителей разных регионов России.

«Психологическая помощь нужна именно здесь и сейчас. Нам важно помочь каждому. В чате команда опытных специалистов, которые бесплатно консультируют по различным тревожным состояниям. Важно то, что к нам можно обратиться анонимно, мы не требуем раскрывать персональные данные», – уточнила руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

Вступить в чат могут все желающие, в том числе жители Московской области, по ссылке.